На трассе М-5 в Челябинской области ввели реверсивное движение из-за загоревшегося грузовика

Фото: ГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области вечером в четверг, 2 февраля, вспыхнул грузовик. На участке дороги, где произошло ЧП, ввели реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, возгорание произошло на 1742 км автодороги в Златоустовском городском округе. Водитель грузовика почувствовал запах гари и остановился на обочине. Он вышел из салона и увидел, что у него горела передняя часть машины. Рядом проезжали сотрудники ГИБДД. Они остановились, чтобы помочь водителю.

Пожар потушили сотрудники МЧС. Сейчас принимаются меры по эвакуации грузовика с проезжей части.

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