На парковке в центре Челябинска загорелся Mercedes

Фото: Ольга Теплякова

В четверг, 2 февраля, в центре Челябинска загорелся Mercedes. Иномарка стояла на парковке на улице Лесопарковой. Хозяина автомобиля в момент возгорания рядом не было.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарный расчет прибыл на место в 15:52. Огонь потушили уже через пять минут.

— Повреждены сгораемые детали моторного отсека и обшивка салона. Пострадавших нет, — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

Ранее на трассе М-5 в Челябинской области вспыхнул грузовик. Из-за происшествия на участке дороги ввели реверсивное движение.

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