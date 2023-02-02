На парковке в центре Челябинска загорелся Mercedes

Фото: Ольга Теплякова
В четверг, 2 февраля, в центре Челябинска загорелся Mercedes. Иномарка стояла на парковке на улице Лесопарковой. Хозяина автомобиля в момент возгорания рядом не было.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарный расчет прибыл на место в 15:52. Огонь потушили уже через пять минут.
— Повреждены сгораемые детали моторного отсека и обшивка салона. Пострадавших нет, — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.
Ранее на трассе М-5 в Челябинской области вспыхнул грузовик. Из-за происшествия на участке дороги ввели реверсивное движение.
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