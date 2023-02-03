В центре Челябинска на 10 часов отключат светофор

Светофор расположен на пересечении Энгельса и Труда
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 3 февраля, в Челябинске на десять часов отключат светофор в центре города. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.
— 3 февраля планируется отключение светофора на перекрестке улицы Труда и улицы Энгельса, — объяснили в комитете.
Как добавили в ведомстве, светофор отключат на десять часов — с 8 утра до 18 часов вечера.
Ранее на трассе М-5 в Челябинской области вспыхнул грузовик. На участке дороги, где произошло ЧП, ввели реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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