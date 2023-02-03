В Челябинской области построят отель на территории термального курорта

Комплекс будет построен в квартирном типе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории термального курорта «Баден-Баден» в Челябинской области построят десятиэтажный отель. Информация об этом появилась на сайте госреестра.

— Объект капитального строительства — гостиничный корпус квартирного типа. Результат экспертизы — положительное заключение. Адрес объекта капстроительства: Челябинская область, Район Еткульский, Село Еткуль, — указано в заключении.

Согласно информации из заключения, гостиницу построят на территории курорта «Баден-Баден», который расположен в Еткульском районе.

Ранее мэрия Челябинска разрешила строительство здания Арбитражного суда на берегу реки Миасс. Объект будет находиться рядом с пересечением улиц Краснознаменной и Братьев Кашириных.

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