В Челябинске одобрили строительство нового здания Арбитражного суда на берегу реки Миасс

3D-визуализация здания Фото: Анна ВОЛКОВА

Мэрия Челябинска разрешила строительство здания Арбитражного суда на берегу реки Миасс. Объект будет находиться рядом с пересечением улиц Краснознаменной и Братьев Кашириных. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

— Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров строительства для Арбитражного суда Челябинской области с минимальным коэффициентом застройки в 0,19, — говорится в распоряжении.

Предполагается, что новое здание сдадут в конце 2024 года. Под застройку выделят участок площадью 15 тысяч квадратных метров. Всего сделают семь этажей, один из которых будет техническим. Возле здания разместят парковку на 255 мест, а также благоустроят набережную. Строительство объекта будет вестись в рамках федеральной программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы».

В Арбитражном суде ранее заявляли, что в старом здании на площади Революции нет необходимого количество залов и возможности разделить помещения на общественные и служебные зоны. Также не хватает площади для аппарата судей и хранения документов. Кроме того, в здании нету столовой, помещений для отдыха и ожидания.

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