На Донбасс привезли первых боевых роботов из Магнитогорска

Фото: пресс-служба компании «Андроидная техника»

На Донбасс в зону проведения специальной военной операции привезли первых боевых роботов «Маркер», которых производит компания «Андроидная техника» из Магнитогорска. Об этом рассказал экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

— Первые четыре робота «Маркер» строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя, — пишет Рогозин в своем telegram-канале.

Также политик добавил, что на все привезенные машины установят мощное противотанковое вооружение.

Ранее в Челябинской области вынесли приговор командиру части, который эксплуатировал труд призывников. Майор руководил одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона.

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