В Челябинской области командир заставлял голодных призывников работать строителями на своем участке

Командир решил сэкономить и не нанимать настоящих строителей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинской области вынесли приговор командиру части, который эксплуатировал труд призывников.
Как рассказали в пресс-службе Магнитогорское гарнизонное суда, майор в 2022 году руководил одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона.
— Не желая тратить свои личные денежные средства, он неоднократно приказывал подчиненным военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, выезжать к нему на арендованный земельный участок, — рассказали в суде.
Но участке призывникам приходилось трудиться на стройке. За это им никто не платил. Вдобавок командир не позаботился о том, чтобы вовремя обеспечить работников полноценным обедом или хотя бы средствами защиты, необходимыми при строительстве.
В суде майор признал свою вину. За злоупотребление полномочиями его обязали выплатить 40 тыс. рублей штрафа.
Ранее в Челябинской области осудили контрактника, который ушел с места службы. ЕГо отправили за решетку на 5 лет.
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