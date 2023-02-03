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НовостиЗдоровье3 февраля 2023 4:41

В Челябинской области уже больше тысячи человек болеют коронавирусом

В Челябинской области 109 человек за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
За сутки выздоровевшими признали 33 заразившихся Covid-19 южноуральцев

За сутки выздоровевшими признали 33 заразившихся Covid-19 южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За полудни день в Челябинской области зарегистрировали 109 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала года и на 4 больше, чем накануне. Среди новых заболевших 14 школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 3 февраля, на лечении находятся уже 1003 больных Covid-19. За сутки два пациента умерли от коронавируса.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 398 222 жителей Челябинской области.

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