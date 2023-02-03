Детский экологический форум в Челябинской области выведут на федеральный уровень

Губернатор Алексей Текслер обсудил с руководителем фонда «Компас» Татьяной Ковалевой развитие детского экологического форума.

Челябинская область продолжает подготовку к детскому экологическому форуму. Мероприятие стартует осенью 2023 года. Власти региона планирует вывести его на федеральный уровень. Об этом договорились руководитель фонда «Компас» Татьяна Ковалева и губернатор Алексей Текслер

— Форум должен стать визитной карточкой Челябинской области, потому что экология - драйвер развития этого крупного промышленного центра. Именно здесь собраны лучшие экологические практики, — отмечает Татьяна Ковалева.

По задумке властей, Челябинск должен стать детской экостолицей, а регион – центром притяжения для ребят, которые в будущем мечтают стать экологами или просто заботятся о природе. Планируется, что в предстоящем форуме примут участие дети из более чем 10 регионов России, в том числе из недавно присоединенных территорий.

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