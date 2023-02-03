Челябинские экологи обнаружили на дне озера Тургояк детскую площадку

Так выглядят качели на дне озера. Фото: общественная организация «ДИМСИ»

Южноуральские экологи и общественники нашли на дне озера Тургояк часть детской площадки 60-х годов. Как пишет издание hornews.com, эксперты заметили турники и брусья во время подводных обследований с помощью дрона.

— Погружения стали безопаснее. Мы можем заранее полностью обследовать дно, определить размер объектов, локацию и понять, какую группу дайверов нужно отправить и что именно нужно достать, — говорит глава организации «Детские и молодежные социальные инициативы» Павел Бубенков.

Как оказалось, спортивные снаряды были затоплены, когда озеро увеличилось в размерах. Это кстати не первый раз, когда Тургояк подвергают очистке. Так, в 2022 году общественники убрали мусор с более чем 1,5 км береговой линии.

Ранее стало известно, что власти Челябинской области планируют вывести на федеральный уровень детский экологический форум, который стартует в регионе осенью 2023 года. Об этом договорились руководитель фонда «Компас» Татьяна Ковалева и губернатор Алексей Текслер

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