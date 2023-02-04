В регионе действует режим НМУ первой степени
Фото: Андрей АБРАМОВ
В семи городах Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий до 6 февраля. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
— До 19 часов 6 февраля в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Аше и Сатке ожидается НМУ первой степени, — указано в прогнозе метеорологов.
До окончания режима отдельным предприятиям Челябинской области предписано снизить количество вредных выбросов на 15-20 процентов.
Кстати, ранее в Челябинске и Магнитогорске на время повышали уровень режима неблагоприятных метеоусловий с первой степени до второй. В городах зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций диоксида азота и взвешенных частиц.
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