В Челябинской области 113 новых случаев коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области за прошедшие сутки, 4 февраля, заболели коронавирусом 113 человек. Как сообщает минздрав региона, 12 из них — школьники. Один человек умер. При этом 35 человек выписали.

Всего на сегодня насчитывается 1126 человек с диагнозом covid-19. Количество подтвержденных случаев за все время пандемии — 398 449.

Минздрав напоминает, что по-прежнему открыта круглосуточная горячая линия по коронавирусу. Любой вопрос можно задать по номеру 8-800-201-41-88.

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