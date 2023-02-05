Чем пахнет? В министерстве экологии объяснили, что за запах челябинцы почуяли сегодня

Челябинск накрыл густой туман с привкусом сероводорода. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Челябинск сегодня утром накрыл густой туман, а горожане, которые вышли из дома, почувствовали неприятный запах. В городе второй день объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий второй степени. Чем пахнет, объяснили в министерстве экологии региона.

— Сейчас в Челябинске и других городах области наблюдается глубокая инверсия и высокая влажность, — пояснили в министерстве. — В отдельных районах видна сильная дымка или туман. По данным Центр экологического мониторинга, 5 февраля на одной из станций зафиксировано незначительное превышение концентраций по сероводороду, из-за чего можно почувствовать запах.

В минэкологии также уточнили, что на остальных постах показатели в пределах нормы.

Безветренная погода, которая способствует НМУ, сохраниться еще несколько дней. Во время неблагоприятных метеорологических условий второй степени предприятия должны снизить концентрацию загрязняющих веществ не на 20, а на 40%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru