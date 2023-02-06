На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика и легковая машина

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области вечером 5 февраля произошла массовая авария. Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на 1606-м километре трассы М-5 в Ашинском районе.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель одного из грузовиков не выдержал безопасную дистанцию и врезался в три попутные машины. Обошлось без пострадавших. Тем не менее, после ДТП оказалась перегорожена часть дороги. На отрезке трассы временно вводили реверсивное движение.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Ранее в Челябинской области фура опрокинулась после столкновения с легковой машиной. Водитель грузовика погиб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru