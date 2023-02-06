Хватило небольшого снега: в Челябинске понедельник начался с пробок и ДТП

Автомобилисты застряли на дорогах из-за снега и ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро 6 февраля в Челябинске началось со снега и проблем на дорогах. Снегопад слабый, но его оказалось достаточно, чтобы к 8:30 интенсивность заторов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигла семи баллов. Сразу в нескольких районах случились ДТП.

Сложнее всего проехать по плотине Шершневского водохранилища, участкам Копейского шоссе, улиц Воровского, Труда и Братьев Кашириных, проспекту Ленина.

Небольшой снег, по прогнозу метеорологов, будет идти весь день.

Напомним, на трассе М-5 в Челябинской области ограничили движение из-за столкновения трех грузовиков и легковой машины.

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