Хватило небольшого снега: в Челябинске понедельник начался с пробок и ДТП

Автомобилисты застряли на дорогах из-за снега и ДТП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утро 6 февраля в Челябинске началось со снега и проблем на дорогах. Снегопад слабый, но его оказалось достаточно, чтобы к 8:30 интенсивность заторов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигла семи баллов. Сразу в нескольких районах случились ДТП.
Сложнее всего проехать по плотине Шершневского водохранилища, участкам Копейского шоссе, улиц Воровского, Труда и Братьев Кашириных, проспекту Ленина.
Небольшой снег, по прогнозу метеорологов, будет идти весь день.
Напомним, на трассе М-5 в Челябинской области ограничили движение из-за столкновения трех грузовиков и легковой машины.
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