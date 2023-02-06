Удалили часть кости в ухе и заменили протезом: челябинские врачи вернули пациентке слух во время операции

заведующая оториноларингологического отделения клиники ЮУГМУ Анна Кочеткова. Фото: пресс-служба медучреждения

Хирурги клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета успешно провели в Челябинске операцию на ухо пациентке из Сочи. Маргарита Навоян страдала от отосклероза – заболевание, при котором плохо работает одна слуховая косточка. Женщина на протяжении 30 лет плохо слышала.

Как рассказали в клинике ЮУГМУ, Маргарите провели стапедопластику – это слухоулучшающая операция с мгновенным результатом. Хирургическое вмешательство проводится под местной анестезией и без разрезов, а также с минимальной травмой для пациента.

— Убирается часть стремени, которая не функционирует и заменяется протезом. Протез устанавливается во внутренне ухо. Таким образом звук передается на слуховой нерв, и человек может вновь слышать, — рассказала заведующая оториноларингологического отделения Клиники ЮУГМУ Анна Кочеткова.

Сейчас пациентка хорошо слышит. Причем слух к ней вернулся прямо во время операции.

— Вчера только делали операцию и слышу на 100%. Я аж прослезилась, что слышу даже, как в коридоре ногами стучат. Я говорю: «Неужели я слышу?», — отметила Маргарита Навоян.

Клиника ЮУГМУ является федеральной. Здесь принимают не только южноуральцев, но и пациентов из других регионов – сюда приезжают из Калининграда, ХМАО, даже с Чукотки, Камчатки.

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