В Челябинске за год подорожало вторичное жилье

При этом цены на вторичку в Челябинске ниже, чем по стране Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске подорожало жилье на вторичном рынке. По данным Росстата, за 2022 год стоимость квадратного метра выросла практически на 39 процентов, превысив 70 тысяч рублей.

— На вторичном рынке по приросту цены на жилье лидируют Кемеровская (+44%, до 80,2 тысячи рублей за «квадрат»), Челябинская (+39%, до 72,9 тысячи рублей) и Саратовская (+32%, до 68,2 тысячи рублей) области, — цитирует данные РИА «Недвижимость».

При этом цены в Челябинске на вторичку все равно ниже средних по стране. За они выросли на 12 процентов — до 94,4 тысячи рублей за квадрат.

Ранее администрация Челябинская проверила состояние дворов, обследовав 60 улиц на прошедшей неделе. Как рассказал вице-мэр по дородному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, выявлено более 100 нарушений.

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