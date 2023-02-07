В Челябинской области выставили на продажу базу отдыха за 15 с половиной миллионов рублей

На территории базы также расположен коттедж. Фото: Авито

В Челябинской области выставили на продажу базу отдыха на лечебном озере Узункуль. Согласно сайту «Авито», цена за корпус зданий составит 15 с половиной миллионов рублей.

— Продается база отдыха на озере Узункуль, 15 км от Челябинска по М5 в сторону Екатеринбурга. Озеро щелочное, соленое, лечебное. Корпус два этажа на 40 комнат (частично с качественным евроремонтом), водопровод, канализация, отопление, цоколь 400 кв с высокими потолками, — указано в тексте объявления.

Кроме непосредственно основного здания, в стоимость входит коттедж, дом сторожа, колодцы, летний павильон на 64 квадратных метра, пляж, а также артезианская скважина.

Ранее стало известно, что в Челябинске подорожало жилье на вторичном рынке. По данным Росстата, за 2022 год стоимость квадратного метра выросла практически на 39 процентов, превысив 70 тысяч рублей.

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