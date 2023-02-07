В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ превышен среди взрослых на 67%

Южноуральцы продолжают страдать от ОРВИ Фото: Анастасия Осипова

В Челябинской области продолжается эпидемия гриппа и других ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди взрослых эпидпорог превышен на 67%, а в целом по населению всех возрастов — на 28%.

За минувшую неделю заболеваемость повысилась на 13%. При этом самый существенный рост, на 23% пришелся на детей в возрасте от 7 до 14 лет. В группе взрослых уровень заболеваемости поднялся за неделю на 12%.

Среди всех заболевших, по данным лабораторных анализов, 9% заразились гриппом. У остальных обнаружили парагрипп, риновирусную, бокавирусную, метапневмовирусную и другие инфекции.

На карантин из-за большого количеств заболевших отправили 107 школьных классов в Челябинской области.

Напомним, в Челябинске открыли дополнительные койки для больных коронавирусом. Заболеваемость растет, а еще в регионе ожидают прихода «кракена», нового варианта Covid-19.

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