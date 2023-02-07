В Челябинске построят самую большую на Урале соборную мечеть

Строительство ГЛАВНОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ "ЧТЗ"/ck.com

Госэкспертиза одобрила проект строительства соборной мечети в Тракторозаводском районе Челябинска. Положительное заключение 6 февраля опубликовали в едином государственном реестре.

Религиозная постройка появится рядом с ЖК «Театральный». Подготовку к полноценному строительству ведут еще с 2019 года: тогда в закладке первого камня будущей мечети поучаствовал губернатор Алексей Текслер.

Фото: пресс-служба губернатора

По плану, в мечети будет четыре этажа, включая цокольный. Минарет поднимется на 60 метров. Площадь здания составит 5 тыс. квадратных метров. Внутри смогут находиться почти 900 верующих.

Сейчас главная мечеть Челябинска находится в старинном здании на улице Елькина. Но там помещения недостаточно большие, верующим не хватает места.

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