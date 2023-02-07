Под грифом «секретно»: начался набор школьников в единственный в Челябинской области класс ФСБ

Фото: ОЦ № 5

В образовательном центре № 5 стартует прием в единственный в регионе 10-й класс УФСБ России по Челябинской области. Он открыт совместно с управлением Федеральной службы безопасности по Челябинской области. В следующем учебном году, как и в прошлом, набор будет общегородским, то есть учеников будут принимать со всех школ города, однако попасть смогут не все. Каждый из претендентов должен будет пройти индивидуальный отбор.

Фото: ОЦ № 5

Наполняемость класса в следующем учебном году — 24 человека. А это значит, что конкурс будет большим.

Общеобразовательная программа учеников класса УФСБ России по Челябинской области соответствует общешкольной. Однако присутствуют дополнительные предметы. Класс будет разделен на две группы. Первая — с гуманитарным уклоном, где ученики займутся углубленным изучением иностранного языка, истории и обществознания. Вторая группа — с техническим направлением. Они более детально изучат математику, информатику и физику.

Фото: ОЦ № 5

Кроме этого, каждый ученик специализированного класса получит физическую и психологическую подготовку. В рамках военного учебного центра при ЮУрГУ (НИУ) будут изучать огневую подготовку, медицину. Представители УФСБ России по Челябинской области будут проводить дополнительные занятия.

После 11-го класса выпускники получат сертификат об освоении ряда специализированных курсов. Ученики специализированного класса могут ориентироваться на поступления в академию Федеральной службы безопасности и Федеральное государственное казенное учреждение высшего образования «Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации».