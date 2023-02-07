У фельдшеров Челябинской области появились официальные помощники

Фото: t.me/I_Gekht

В Челябинской области появились первые помощники фельдшеров. Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. 24 младшие медсестры уже заканчивают обучение и скоро будут помогать ухаживать за больными в сельских территориях.

— Это эксперимент, который поможет трудоустроить местное население и позволит ввести регулярный патронаж пациентов, — отметила Ирина Гехт.

На сельских медсестер учат в Челябинском медицинском колледже. В обучение входит 6 недель теории и 72 часа производственной практики в ФАПах, а затем проверочные работы и итоговая аттестация. После чего медсестры получают официальное трудоустройство.

— Где нет фельдшеров, помощники будут обходить население, особенно пожилое и с хроническими заболеваниями, — уточнила вице-губернатор. — Они будут измерять давление, следить за приемом препарата, все данные передавать в медучреждение. Если есть тревожные сигналы, пациенту окажут оперативную помощь.

В перспективе младший персонал должен появиться во всех ФАПах региона, где есть такая потребность.

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