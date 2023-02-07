В Челябинске требуют отменить концерт Инстасамки

Певицу обвиняют в развращении молодежи. Фото: vk.com/samkamusic

Концерт Инстасамки (Дарьи Зотеевой) могут отменить в Челябинске так же, как это сделали ранее и в других городах России. Родители и педагоги призывают губернатора Алексея Текслера запретить выступление певицы. Свое недовольство они высказывают в соцсетях, пишет издание «ФедералПресс».

— Если учесть образ этой «звезды», творчество, если это можно так назвать, ее высказывания о нашей стране, ее побег за границу. Как же можно допустить эти концерты, позволить и дальше разрушать наших детей? — заявила педагог из Челябинска в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

Концерт Инстамки в Челябинске должен пройти 26 марта. Ранее ее выступления отменили в Пятигорске, Краснодаре, Курске и Сочи. Причем в последнем городе мероприятие прикрыли за несколько часов до начала.

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уже поблагодарила губернаторов и мэров, которые оказали помощь в отмене выступлений певицы. Она отметила, что концерты Инстасамки противоречат государственной политике по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

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