В Челябинской области при пожаре в частном доме погибла 68-летняя пенсионерка

Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области
В Троицке Челябинской области пожар в частном доме на улице Щорса унес жизнь 68-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Хозяин жилья эвакуировался самостоятельно. Он сообщил прибывшим пожарным, что в горящем доме осталась его 68-летняя жена. Огнеборцы начали поиск пенсионерки и вскоре нашли ее в подполе здания. Женщина не выжила. Ее мужа госпитализировали из-за отравления продуктами горения.
На месте пожара работали 16 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования.
Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области
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