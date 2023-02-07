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НовостиОбщество7 февраля 2023 15:36

В Челябинской области снова ожидаются туманы, ночью похолодает до -28 градусов

Какой будет погода 8 и 9 февраля
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинской области все никак не может установиться морозная погода. Низкие температуры воздуха в ближайшие дни ожидаются только ночью.

По данным челябинского Гидрометцентра, 8 февраля в регионе будут туманы. Ночью столбик термометра покажет 16, -21 °C, в низинах будет доходить до -28 °C. Днем температура воздуха составит -5, -10 °C. Порывы ветра местами будут доходить до 12 м/c.

В четверг, 9 февраля, на протяжении всех суток прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -14, -19 °C, днем будет -4, -9 °C. Отдельные порывы на Южном Урале дойдут до 14 м/c.

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