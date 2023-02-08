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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:20

Треть нарушений – на нем: в Челябинске определили самый рискованный маршрут общественного транспорта

В ГИБДД назвали маршрут общественного транспорта, где водители допустили больше всего нарушений
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске сотрудники ГИБДД за день поймали 92 нарушителей за рулем маршрутных такси. При этом сразу 27 водителей — на маршруте №22.

Среди проблем, за которые маршрутчикам придется отвечать, — пренебрежение разметкой и дорожными знаками, опасное маневрирование, игнорирование ремня безопасности, а также нарушения правил пользования фарами и звуковыми сигналами.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, проверки общественного транспорта планируют регулярно повторять.

Только за январь в Челябинске случилось 10 ДТП с пассажирским транспортом, в которых пострадали люди. Семь аварий произошли по вине водителей. Травмы получили 10 человек, погибла 73-летняя женщина, которую маршрутный автобус сбил на пешеходном переходе.

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