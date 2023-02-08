Треть нарушений – на нем: в Челябинске определили самый рискованный маршрут общественного транспорта

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске сотрудники ГИБДД за день поймали 92 нарушителей за рулем маршрутных такси. При этом сразу 27 водителей — на маршруте №22.
Среди проблем, за которые маршрутчикам придется отвечать, — пренебрежение разметкой и дорожными знаками, опасное маневрирование, игнорирование ремня безопасности, а также нарушения правил пользования фарами и звуковыми сигналами.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, проверки общественного транспорта планируют регулярно повторять.
Только за январь в Челябинске случилось 10 ДТП с пассажирским транспортом, в которых пострадали люди. Семь аварий произошли по вине водителей. Травмы получили 10 человек, погибла 73-летняя женщина, которую маршрутный автобус сбил на пешеходном переходе.
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