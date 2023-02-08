Конфликт произошел в холле школы Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске к образовательному центру №5 в микрорайоне парковый стянули экстренные службы. Сообщают, что в холл школы ворвались несколько молодых людей и устроили драку.

— Дети говорят видели пистолет, слышали выстрел. Разбежались в ужасе. Учителя говорят, что старшеклассники жутко подрались, дверь выбита. В 3 звене полиция стояла, потом скорая приехала. Нам учитель сказала что в начальной школе все спокойно, дети продолжили учебу, — написали обеспокоенные родители в группе «Парковый» во ВКонтакте.

Одному из участников конфликта понадобилась помощь врачей. Сейчас в обстоятельствах конфликта разбираются полицейские, которые в настоящий момент работают на месте.

— С целью установления объективной картины случившегося полицейскими опрашиваются очевидцы. Проводятся мероприятия, направленные на установление участников произошедшего, — прокомментировали в полиции.

Инцидент взял на контроль начальником полицейского главка Михаил Скоков.

— Произошел конфликт в микрорайоне Парковый. Все участники установлены, ведется разбирательство с участием правоохранительных органов. Школы микрорайона работают в штатном режиме, — сообщили в управлении образования Челябинска.

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