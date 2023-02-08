В Курчатовском районе Челябинска пропал 11-летний школьник

Фото: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / Vk.com

В Челябинске пропал 11-летний Александр Галушка. В среду, 8 февраля, мальчик вышел из дома №3 по улице Клайна, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. В настоящий момент ребенка ищут полиция и волонтеры.

Мальчик одет в удлиненную темно-синюю куртку, черные болоньевые брюки, синюю шапку с помпоном и серые ботинки. Рост школьника составляет 140 см, волосы светло-русые, голубые глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего ребенка, просят сообщить в любой отдел полиции либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по номерам: +7-909-073-90-57, +7-982-343-79-93.

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