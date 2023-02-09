В Челябинской области инспекторы ДПС спасли семью из горящего дома

Фото: У МВД по Челябинской области

В Южноуральске сотрудники ДПС помогли семье из трех человек выбраться из горящего дома.

Полицейские уже отработали смену и собирались домой, когда увидели поднимающееся над частным сектором зарево. Оказалось, что загорелись постройки во дворе на улице Северной. Пламя объяло баню, пристроенную к жилому дому.

Полицейские срочно вызвали пожарных, а сами хотели войти в дом, но дверь оказалась заперта изнутри. Автоинспекторы принялись барабанить по окнам, чтобы разбудить спящих жильцов — шел третий час ночи. Хозяева проснулись и отперли дверь. Дом уже наполнился дымом, разбуженные супруги испугались и растерялись. Полицейские успокоили мужа и жену, подсказали им взять документы и эвакуироваться. 89-летней матери мужа они помогли одеться и выйти на улицу.

В результате члены семьи не пострадали. Баня и веранда на их участке сгорели, но большую часть жилого дома пожарным удалось отстоять.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, начальник реионального полицейского главка Михаил Скоков решил поощрить Александра Шелехова и Егора Дорошенко, которые помогли семье во время пожара.

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