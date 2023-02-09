Пол с дополненной реальностью и круглосуточная помощь психолога: в Челябинске открыли центр «Планета детства»

Фото: администрация Челябинска

На улице Каслинской в Челябинске открыли ресурсный центр комплексной психолого-педагогической помощи детям и подросткам «Планета детства». В нем будут поддерживать детей в развитии и решении психологических проблем. Помощь смогут получить также родители и педагоги.

— Раньше здесь был разрушенный цоколь, а теперь каждый метр площадей стал полезным, — рассказала на открытии цитра мэр Челябинска Наталья Котова. — 10 миллионов рублей потратили на приведение помещений в порядок, еще 13 - направили на оснащение.

В центре расположилось множество специализированных залов и кабинетов. Есть даже тренировочная квартира, в которой подростки с тяжелыми нарушениями в развитии будут осваивать бытовые навыки.

Дети смогут также заниматься в мультипликационной студии и научиться особой технике рисования на воде. Занятия творчеством помогут справиться со страхами и неуверенностью в себе.

Еще в центре есть кабинет сенсорной интеграции. В нем воспитанники в игровой форме станут улучшать работу органов чувств и нервной системы в целом.

Седи других «фишек» — образовательный пол с технологией дополненной реальности, помогающее скорректировать дефекты речи умное зеркало и интерактивный физкультурный комплекс.

А еще при «Планете детства» будет работать служба психологической помощи «Ты не один». Подростки и их родственники, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут в любое время дня и ночи пообщаться с ее специалистами по телефону или через интернет.

Напомним, нашему корреспонденту удалось испробовать на себе умное зеркало, которое помогает бороться с дефектами речи — с таким же теперь будут работать дети.

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