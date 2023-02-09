На трассе М-5 в Челябинской области 9 февраля ввели реверсивное движение

Фото: Трасса М5 Уфа-Челябинск/vk.com
В Челябинской области ограничили проезд по участку трассы М-5. На 1568-м километре дороги, между Симом и Ашой ввели реверсивное движение. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.
В Госавтоинспекции уточнили, что сложная ситуация возникла на выезде с ремонтируемого участка трассы, вдобавок движение замедляет снегопад.
Водители сообщают, что в районе Аши на дороге образовалась пробка, стоит много грузовиков.
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