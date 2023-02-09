В Челябинской области задержали двух браконьеров, которые охотились на снегоходе за косулями

Браконьеры успели убить двух косуль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области на территории Варненского охотничьего угодья задержали двух мужчин, которые занимались браконьерством. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.

О браконьерах сообщил один из местных жителей. По его словам, они передвигались на снегоходе и отстреливали косуль. Для проверки сообщения на место выехали инспектора Варненского общества охотников.

— В ходе выезда задержано два человека, передвигавшихся на снегоходе, на котором были замечены свежие следы крови. Проехав по следу транспортного средства, были обнаружены две частично свежеразрезанные туши сибирской косули, присыпанные снегом, — рассказали в Миниэкологии Челябинской области.

На место происшествия вызвали полицию. У задержанных изъяли снегоход и ружье. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

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