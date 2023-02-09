В Челябинской области продавец сантехники выиграла в лотерею 5,5 млн рублей

Женщина купила билет в мобильном приложении Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Челябинской области Ирина Белова выиграла в лотерею 5,5 млн рублей. Она работает продавцом в магазине сантехники и живет в аварином жилье вместе с двумя сыновьями. Семья несколько лет ожидала переселения в новый дом.

До покупки счастливого билета у Ирины на протяжении двух месяцев было предчувствие, что ей улыбнется удача. И чутье ее не обмануло: по итогам 65998-го тиража лотереи «Все или ничего» она стала обладательницей суперприза.

— В моем увлечении меня никто не поддерживал. Иногда родные меня отговаривали от покупки билетов, иногда говорили, что крупную сумму я никогда не выиграю. Теперь доказала всем обратное! — рассказвыает Ирина.

Победительница лотереи собирается купить на выигрыш двухкомнатную квартиру в новостройке. Остальную часть суммы она потратит на путешествие за границей.

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