В Челябинской области иномарка заехала под грузовик, водитель погиб

Фото: УГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области произошла смертельная авария с легковой машиной и грузовиком. ДТП случилось вечером 9 февраля на дороге Долгодеревенское -Аргаяш -Кузнецкое –Кыштым.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 41-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу. Из-за чего он это сделал, сейчас пытаются выяснить.
На встречке Toyota столкнулась с грузовиком Isuzu. Водитель легковой машины получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Напомним, в тот же день в Магнитогорске маршрутка протаранила трамвай. Пострадала пассажирка.
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