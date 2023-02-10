Найдите 10 отличий: в Челябинске владельцы пекарен поссорились из-за «московского» названия

Логотипы пекарен. Иллюстрации предоставлены УФАС по Челябинской области

В Челябинске хозяину пекарни запретили называть свое заведение «БулоШной». Такое решение приняли в Антимонопольной службе, а затем подтвердили в судах, хотя бизнесмен пытался отстоять свою вывеску.

Все началось с конфликта двух предпринимателей. Один из них еще в 2016 году открыл на улице Молодогвардейцев пекарню с названием, словно бы произнесенным на старомосковский манер: «БулоШная».

Два года спустя другой бизнесмен открыл сразу две пекарни с таким же названием и сходным логотипом. Заведения заработали на Краснопольском проспекте и улице 40 лет Победы.

Первым «занявший» наименование пекарь пожаловался в УФАС. Конкурент не просто продублировал его идею, но и запутал клиентов. Те думали, что все три пекарни — одно и то же предприятие, и делали заказы в более новом заведении, думая, что покупают хлеб в давно знакомой «БулоШной».

В УФАС подтвердили, что жалоба обоснована, схожие логотипы пекарен указывают на недобросовестную конкуренцию. Нарушитель не согласился с таким решением и попытался оспорить его сначала Арбитражном суде Челябинской области, а потом и Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде. Но обе инстанции подтвердили: более новые пекарни нужно переименовать.

— Ведомство держит на контроле исполнение предписания, — сообщили в региональном УФАС.

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