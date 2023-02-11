В Челябинской области 94-летняя пенсионерка двое суток пролежала в квартире в беспомощном состоянии

На место вызвали скорую помощь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Златоусте участковый уполномоченный полиции пришел на помощь 94-летней женщине, которая оказалась в беспомощном состоянии в своей квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Все началось с того, как в отдел полиции «Новозлатоустовский» обратился работник управляющей компании. Он сообщил, что в одной из квартир дома на улице Зеленая проживает пенсионерка, с которой возможно что-то случилось. Женщина не отвечает на стук в дверь и на звонки.

На место направился старший лейтенант полиции Григорий Кашкаров. Он опросил соседей пожилой женщины и установил личность ее 67-летнего сына. Созвонившись и узнав его местонахождение, полицейский съездил за ним и привез, чтобы вместе попасть в квартиру. Параллельно участковый вызвал скорую помощь, потому что подозревал, что пожилой женщине может понадобиться осмотр медиков.

Когда полицейский вместе с мужчиной вошли в квартиру, то они увидели, что бабушка лежит на полу на кухне. Женщина была в сознании, однако самостоятельно передвигаться не могла. Участковый вместе с сыном осторожно перенесли пенсионерку на кровать, дали ей воды и покормили. Прибывшие на место медики оказала первую медицинскую помощь. Оценив удовлетворительное состояние бабушки, они приняли решение не госпитализировать ее.

Полицейский провел беседу с сыном пенсионерки, который пообещал, что не оставит мать без ухода и внимания. Родственник поблагодарил соседей и участкового за внимание и отзывчивость

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