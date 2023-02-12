Подросток пострадал при столкновении BMW с маршруткой в Челябинске

Кадр с видео Агентство чрезвычайных новостей Челябинск/vk.com

17-летний подросток попал в больницу в результате столкновения BMW и маршрутного ПАЗика. Авария произошла накануне днем напротив дома 118б по улице Новороссийской в Челябинске.

Молодой водитель иномарки, всего на два года старше пострадавшего не справился с управлением и влетел в столб. Затем машину развернуло и она столкнулась с попутно движущимся ПАЗиком.

— В результате ДТП пострадали водитель BMW, ему назначено амбулаторное лечение. Несовершеннолетний пассажир госпитализирован с травмами, — рассказали в ГИБДД города.

В Госавтоинспекции уточнили журналисту КП-Челябинск, что ПАЗик работает на маршруте №92. В этот момент в салоне были пассажиры, с ними все в порядке.

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