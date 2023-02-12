Грузчики попали: в челябинском дворе шкаф рухнул на внедорожник

Шкаф упал, когда автомобиль уже почти проехал Фото: кадр с видео

В Челябинске набирает популярность видео со шкафом, упавшим на автомобиль. Конфуз произошел в одном из двором на улице Блюхера. Случившееся снял «умный» домофон.

Как пишут в паблике «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск», где опубликовали видео, грузчики таскали мебель в квартиру и оставили шкаф рядом с подъездом. На записи с камеры видно, что он покачивается — то ли от сильного ветра, то ли грузчики не проверили его устойчивость. В какой-то момент мимо проезжал автомобиль и шкаф рухнул прямо на правую заднюю фару.

— Вы быстро ехали, — невозмутимо ответили грузчики, подбежавшему водителю.

— Ну так же не делается! — сетовал мужчина. Судя по голосу, водитель уже в возрасте.

Видео обрывается на том, что грузчики снова подняли шкаф. Будем надеяться, что он больше не упал.

Видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

— Грузчики «гении» просто, оставили такую неустойчивую конструкцию без поддержки, даже не облокотили, пусть теперь и за фару и за шкаф платят, — пишет Аркадий.

— Тут по-любому шкаф виноват. Его на алкотестере необходимо проверить — вон как качался, стоять на месте не мог. Пьяный в дрова, это же очевидно, — шутит Михаил.

— Если нет каско. Каждый остается при своем, — считает Дина.

— Фонарь, крыло, бампер… Тысяч на 350 примерно вместе с работой. Попали, — подсчитал Александр.

— Нужно писать заявление, фотографировать + видео отличное и все, тетушка за все заплатит, — пишет Евгения.

Как уточнили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, водитель обратился в Отдел полиции «Советский». Возможно, это требуется для страховой компании.

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