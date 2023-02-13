Мэр Наталья Котова послала подчиненных осматривать самые скользкие тротуары в Челябинске

Челябинцы страдают от гололеда

Жители Челябинска засыпали городскую администрацию жалобами на скользкие тротуары.

— Обращений очень много, — рассказала на совещании в мэрии глава города Наталья Котова.

Она отправила глав районов и сотрудников Комитета дорожного хозяйства осматривать самые проблемные участки. Среди таких — пешеходные дорожки на Комсомольском проспекте, проспекте Победы, улицах 40 лет Победы, 250-летия Челябинска, Каслинской, Энтузиастов, Красного Урала, Островского.

— Посмотрите в части обработки противогололедными материалами, — поручила Наталья Котова. — Жалуются на то, что очень скользко. Опасные места на тротуарах нужно обработать обязательно.

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