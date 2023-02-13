Вместо садоводов - стрелки и социологи: в Челябинской области изменился список востребованных профессий

Спрос на юристов в Челябинской области немного вырос за четыре года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые дефицитные специалисты в Челябинской области в феврале 2023 года — слесари-электромонтажники и арматурщики. Об этом сообщают в региональной Контрольно-счетной палате. Рейтинг востребованных профессий там составили, сравнив количество открытых вакансий с количеством обладателей соответствующих специальностей, стоящих на учете по безработице.

Третья профессия в рейтинге востребованности — оператор ферм и свиноводческих комплексов. Дальше следуют врач-педиатр, стрелок и наладчик станков. Стоит отметить, что в списках дефицитных специалистов в 2019-2021 годах стрелки не значились. На практике это могут быть охранники либо военнослужащие по контракту.

Еще одна новая профессия в списке дефицитных — социолог. Кроме того, на Южном Урале не хватает дежурных пульта управления и медицинских лабораторных техников.

А вот актуальные в прошлые годы специальности садовода, профессора, шеф-повара и водителя в 2023 году покинули ТОП-5 самых востребованных.

— Востребованность работников системы здравоохранения остается актуальной с 2019 года, — добавляют в Контрольно-счетной палате.

Среди наименее дефицитных специалистов в регионе по-прежнему юристы, бухгалтеры и экономисты. Во всех трех случаях потенциальных сотрудников больше, чем открытых для них вакансий. Но и здесь наметились перемены: по подсчетам аналитиков, с 2019 года востребованность всех трех профессий в Челябинской области выросла.

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