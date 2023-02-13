Новые трамваи в Челябинске выйдут на маршруты № 3, 18 и 19

Новые вагоны еще более современные Фото: Ольга ЩАПИНА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новые трамваи, которые прибыли в челябинское депо. Машины еще более современные: с умной кабиной, Wi-Fi и разъемами для зарядки, кнопками открывания двери.

Отправятся машины по маршрутам № 3, 18 и 19.

Как рассказал Алексей Текслер, в 2022 году поступило 60 новых вагонов. В это году приедут еще 74. Все они производятся на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

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