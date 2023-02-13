Космические проблемы: в Челябинской области телевизоры три недели могут работать с помехами

С помехами можно справиться Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жителей Челябинской области предупредили о возможных помехах в телевещании. С перебоями телевизионный и радиосигнал могут поступать с 19 февраля по 13 марта. Это период весенней солнечной интерференции.

Солнце, передающий телесигнал спутник и принимающие его наземные антенны окажутся на одной линии. Из-за этого радиоизлучение солнца может наложиться на сигнал спутника и временно заглушить последний.

— Интерференция длится несколько минут в сутки, затем спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». В этот период на экранах могут появляться сбои изображения и звука, — объяснил начальник отдела оперативного управления сетью Челябинского ОРТПЦ Константин Диков,

Специалисты считают, что большинство зрителей цифрового ТВ помех не заметят. Но телевизоры и телеприставки со старым программным обеспечением способны накапливать ошибки. В результате картинка на экране может разделиться на фрагменты или совсем пропасть.

Чтобы справиться с этой проблемой, нужно перезагрузить телевизор или приставку. Если и это не помогло, стоит запустить автопоиск каналов, чтобы телевизор заново настроился на сигнал.

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