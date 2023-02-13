Водитель обжег руки: на парковке в центре Челябинска на ходу загорелся автомобиль

На месте пожара работали две автоцистерны и восемь сотрудников МЧС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 13 февраля, на улице Лесопарковой в Челябинске загорелся автомобиль Hyundai Creta. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, инцидент произошел на одной из парковок.

— По предварительным данным авто загорелось в движении. Водитель получил ожоги кистей рук, направлен на осмотр в медицинское учреждение, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

На месте пожара работали две автоцистерны и восемь сотрудников МЧС. Сейчас выясняются причины возгорания.

В начале февраля на улице Лесопарковой загорелся Mercedes. Иномарка стояла на парковке, владельца в момент ЧП рядом не было. От огня полностью выгорел кузов автомобиля.

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