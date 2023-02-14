Будут детская велодорожка и тренировочная площадка для собак: в Челябинске откроют сквер за 20 млн рублей

На дорожках уложат покрытие разных видов. Иллюстрация: администрация Челябинска
В Парковом микрорайоне Челябинска появится новый сквер. Как сообщили в мэрии города, заработать он должен уже в июле.
С первого взгляда можно подумать, что это детские горки но этоо площадка для собак. Иллюстрация: администрация Челябинска
Сквер окружит спортивный корт на площадке между улицами Бейвеля, Габдуллы Тукая и Скульптора Головницкого. Создавать его будут по программе инициативного бюджетирования. В благоустройство территории готовы вложить 20 млн рублей. Пока что для работы ищут подрядчика.
— В концепции предусмотрели санитарную обрезку деревьев, уборку территории и освещение. Проектировщики сохранили существующие пешеходные дорожки, вдоль которых будут сделаны зоны отдыха с эргономичными скамейками, — рассказали о проекте будущего сквера в администрации Челябинска.
Иллюстрация: администрация Челябинска
Вокруг корта собираются уложить 4 тыс. квадратных метров газона, посадить сибирскую ель, горную сосну, кедры и кусты барбариса.
Кроме того, в сквере разместят игровую площадку, площадку для выгула и тренировки собак, уличные спортивные тренажеры и детскую велодорожку.
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