Будут детская велодорожка и тренировочная площадка для собак: в Челябинске откроют сквер за 20 млн рублей

На дорожках уложат покрытие разных видов. Иллюстрация: администрация Челябинска

В Парковом микрорайоне Челябинска появится новый сквер. Как сообщили в мэрии города, заработать он должен уже в июле.

С первого взгляда можно подумать, что это детские горки но этоо площадка для собак. Иллюстрация: администрация Челябинска

Сквер окружит спортивный корт на площадке между улицами Бейвеля, Габдуллы Тукая и Скульптора Головницкого. Создавать его будут по программе инициативного бюджетирования. В благоустройство территории готовы вложить 20 млн рублей. Пока что для работы ищут подрядчика.

— В концепции предусмотрели санитарную обрезку деревьев, уборку территории и освещение. Проектировщики сохранили существующие пешеходные дорожки, вдоль которых будут сделаны зоны отдыха с эргономичными скамейками, — рассказали о проекте будущего сквера в администрации Челябинска.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Вокруг корта собираются уложить 4 тыс. квадратных метров газона, посадить сибирскую ель, горную сосну, кедры и кусты барбариса.

Кроме того, в сквере разместят игровую площадку, площадку для выгула и тренировки собак, уличные спортивные тренажеры и детскую велодорожку.

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