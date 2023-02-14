Неизлечимо больным детям из Челябинской области подарят специальные кровати

Кровати не выглядят как больничные. Фото: пресс-служба ЧОДКБ

В Челябинской области 10 малышам с неизлечимыми заболеваниями подарят домой медицинские кровати. Специальное оборудование и расходные материалы выдают семьям в рамках оказания паллиативной помощи. Это помогает улучшить качество жизни детей.

– Наши пациенты на 99% лежачие, и не просто лежачие, а в неудобном положении, зачастую с сильной спастикой. За такими детьми трудно ухаживать, их трудно переворачивать, – объяснила заведующая детским паллиативным отделением Челябинской областной детской клинической больницы Наталия Тарасова.

Эти кровати поднимаются на удобную для родителей высоту. Комфортней и ребенку — при помощи специальной ручки он может самостоятельно приподниматься.

Кровати не выглядят как стандартные медицинские, чтобы не напоминать семье о больничных стенах. Это важно для психологического спокойствия ребенка.

– Мы своих пациентов опрашивали: кому надо, кому нет. Кто-то уже сам купил, кого-то фонды обеспечили. У некоторых такие кровати просто некуда поставить в небольшой квартире, – добавила Наталия Тарасова.

Поэтому пока купили всего десять. Каждую уже собрали специалисты областной детской больницы, ведь это сложное высокотехнологичное оборудование. Скоро их доставят пациентам, а потом закажут новую партию.

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