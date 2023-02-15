Мотострелковый полк из Чебаркульской дивизии стал гвардейским

Полку присвоили почетное наименование Фото: Алексей БУЛАТОВ

228-й мотострелковый Ленинградско-Павловский мотострелковый Краснознаменный полк теперь будет называться гвардейским. Указ о присвоении почетного наименования подписал президент России Владимир Путин.

В документе говорится, что полк переименовали «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

228-й полк основан в 1941 году. Он дислоцируется в Екатеринбурге, но входит в состав 90-й гвардейский танковой дивизии, которая располагается в Екатеринбурге и в Чебаркуле Челябинской области.

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