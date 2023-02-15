Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 9:26

В день падения метеорита жители Челябинской области звонили друг другу чаще, чем в Новый год

Почти всем южноуральцам удалось дозвониться в полицию, а вот связаться по телефону с МЧС вышло лишь в трети случаев
Анастасия ТРОФИМОВА
Все телефоны были заняты: по статистике, челябинцам требовалось четыре раза набрать номер, чтобы рассказать кому-нибудь о метеорите

Все телефоны были заняты: по статистике, челябинцам требовалось четыре раза набрать номер, чтобы рассказать кому-нибудь о метеорите

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области вспоминают события десятилетней давности: в день падения метеорита жители региона схватились за телефоны и поставили рекорд активности.

В «Ростелекоме» подсчитали, что ошеломленные метеоритом южноуральцы делали до 800 тыс. звонков в час. Пик телефонной активности случился спустя час после взрыва «космического гостя» в небе. Жители региона пришли в себя, принялись звонить в экстренные службы и обмениваться впечатлениями. В работе мобильной связи даже начались сбои из-за перегрузки оборудования. И немудрено: нагрузка оказалась на 30% выше максимальной, которую обычно регистрируют в Новый год.

В сотнях тысяч раз южноуральцам не удавалось сразу дозвониться до нужных номеров из-за занятых линий. Примечательно, что стабильнее всего работало соединение с полицией. Туда 15 февраля 2003 года смогли дозвониться 98% желающих. Возможно, внимания сотрудников МВД просто требовали не так активно, как помощи врачей и спасателей. В скорую помощь с первого раза смогли дозвониться 87% южноуральцев. При этом успехом увенчались всего 36% позвонить в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За крошку метеорита можно даже массаж купить: как предприимчивые южноуральцы зарабатывают на космической лихорадке

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru