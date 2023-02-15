В день падения метеорита жители Челябинской области звонили друг другу чаще, чем в Новый год

Все телефоны были заняты: по статистике, челябинцам требовалось четыре раза набрать номер, чтобы рассказать кому-нибудь о метеорите Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области вспоминают события десятилетней давности: в день падения метеорита жители региона схватились за телефоны и поставили рекорд активности.

В «Ростелекоме» подсчитали, что ошеломленные метеоритом южноуральцы делали до 800 тыс. звонков в час. Пик телефонной активности случился спустя час после взрыва «космического гостя» в небе. Жители региона пришли в себя, принялись звонить в экстренные службы и обмениваться впечатлениями. В работе мобильной связи даже начались сбои из-за перегрузки оборудования. И немудрено: нагрузка оказалась на 30% выше максимальной, которую обычно регистрируют в Новый год.

В сотнях тысяч раз южноуральцам не удавалось сразу дозвониться до нужных номеров из-за занятых линий. Примечательно, что стабильнее всего работало соединение с полицией. Туда 15 февраля 2003 года смогли дозвониться 98% желающих. Возможно, внимания сотрудников МВД просто требовали не так активно, как помощи врачей и спасателей. В скорую помощь с первого раза смогли дозвониться 87% южноуральцев. При этом успехом увенчались всего 36% позвонить в МЧС.

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