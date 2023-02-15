Повар из Челябинска показал работу полевой кухни в зоне проведения СВО

Фото: архив КП

Мобилизованный военнослужащий из Челябинска с позывным «Сова» показал работу полевой кухни в зоне проведения спецоперации. Видео с ним опубликовало Минобороны РФ в своей группе в соцсетях.

— Челяба, привет! Являюсь поваром второго мотострелкового батальона. Покажу мое царство, где и что хранится, а также чем мы балуем наших ребят, — говорит в ролике боец.

«Сова» провел экскурсию по продовольственному складу и полевой кухне в ЛНР. По словам повара, готовят они вкусно – бойцы не жалуются. Участников СВО кормят разнообразной едой: консервированной кукурузой, тушеной свининой, колбасами, пюре, супами, сгущенкой и многими другими вкусностями.

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