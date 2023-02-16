Цирк, полеты и родной город: в Челябинск привезут выставку Марка Шагала

Марк Шагал "Аккордеонист". Репродукция предоставлена Музеем изобразительных искусств

В Челябинском музее изобразительных искусств 3 марта откроется выставка одного из самых знаменитых художников-авангардистов двадцатого века Марка Шагала. В экспозиции будут представлены графические работы мастера из коллекции Павла и Марка Башмаковых.

Марк Шагал "Аккордеонист". Репродукция предоставлена Музеем изобразительных искусств

Как рассказали в пресс-службе музея, челябинцы смогут увидеть все периоды в творчестве великого художника. На выставке «Три эпохи Марка Шагала» представят иллюстрации к Библии и «Мертвым душам» Гоголя, рисунки, вдохновленные родным для художника Витебском, Израилем и Францией. Разумеется, в экспозицию попали работы с изображением Беллы, первой жены и неизменной музы Марка Шагала.

Выставка проработает до 21 мая в челябинском зале имени архитектора Александрова на площади Революции, 1.

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