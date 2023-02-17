В Челябинске эвакуировали детский сад

Воспитанников эвакуировали, о потом вернули в детсад
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Челябинске утром 17 февраля эвакуировали начальную школу-детский сад №67. Детей по тревоге вывели из здания на улице Крупской из-за забытой сумки.
Как подтвердили в городском управлении полиции, никаких опасных предметов в детском саду не нашли. Зато нашлась женщина, забывшая сумку.
После проверки здания детсадовцы вернулись к обычным занятиям.
Ранее в Челябинске воспитанников реабилитационного центра пришлось эвакуировать из-за загоревшегося холодильника.
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